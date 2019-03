Weekend di spettacoli e workshop con il gruppo Latin Soul Dancers al Caribe Club

Venerdì 15 marzo 2019 al Caribe Club (corso Italia 3), dalle 22, torna l'appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. Special guest della serata il gruppo Latin Soul Dancers, composto dai ballerini Marco Faravelli, Fabrizio Febi, Giulia Michelini e Edyt Czagowiec, che presenteranno uno show in esclusiva per il pubblico del Caribe. La console nella sala latina sarà dominata da dj Erick La Voz. Nella sala Caribe musica di dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe. Nella nuova sala di bachata fusion si balla con dj Jonathan Lopez, mentre nella sala kizomba musica di dj Chris e animazione del gruppo Quiero Kizomba. Informazioni: 335207103.

Sabato 16 marzo è in programma una giornata di stage latini in compagnia dei ballerini Latin Soul Dancers, il gruppo di Adolfo Indacochea, super ospiti della serata precedente. Si parte alle 15 con lo stage di gestualità femminile e con lo stage di pasitos uomo, si continua alle 16 con la lezione di coppia on two, mentre alle 17 si tiene il workshop di pachanga. Le lezioni sono a numero chiuso, perciò è obbligatoria l'iscrizione. Prezzi: 1 stage 20 euro, 2 stage 30 euro, 3 stage 35 euro. Informazioni: 335207103