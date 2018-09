Weekend caraibico e commerciale al Cezanne Disco Club

Venerdì 28 settembre 2018 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07), raddoppia il divertimento con la pista caraibica e commerciale. Dalle 20.30 si tiene la cena a buffet, mentre dalle 21.30 stage di bachata con la maestra Lara Melis. La serata latina avrà come protagonisti i ballerini del gruppo Total Dance, ovvero Glemyr e Raul Hernandez, che faranno ballare il pubblico sulla musica di dj Tommy La Notte. Nella sala disco, musica commerciale anni 90 con gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti.



Sabato 29 settembre, dalle 20.30, si festeggia l’Happy Saturday con cena a buffet e pista commerciale e revival. Alla console, come di consueto, ci saranno i dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, con una perfetta selezione musicale tra i più grandi successi del momento e le intramontabili hit dance del passato.





Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.