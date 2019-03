"Il Grande Fiasco" e Polidoro & Mazzilli: musica e risate per il weekend del Sipario Strappato di Arenzano

Musical, cabaret e risate per il fine settimana del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, in via Marconi 165.

Si inizia sabato 9 marzo alle 21 con "Il Grande Fiasco" di Lazzaro Calcagno (che è anche il direttore artistico del teatro arenzanese) e Marco Rinaldi, con Andrea Carretti.

Lo spettacolo è ambientato negli Stati Uniti degli anni '40: Joe Fiasco, attore, cantante, comico, show man, ha davanti a sé una carriera spianata e ricca di successi. Ma qualcosa va storto. Sarà la mafia italoamericana o quel giovane Frank Sinatra che gli ruba sempre la scena? Tra gag comiche e sketch, Carretti si cimenterà anche in alcuni dei più grandi successi musicali degli anni '50, da Dean Martin a Sinatra, accompagnato dalla band live Tempi Dispari.

Il testo musical-teatral-cabarettistico è scritto appositamente per il protagonista Andrea Carretti dalla coppia Calcagno-Rinaldi e prodotto dallo Studio Associato Attori di Genova per la regia di Lazzaro Calcagno. (Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro).

Domenica 10 marzo, invece, alle 17, arriva il duo comico di Enzo Polidoro e Didi Mazzilli in "Tutto Okea Revolution".

Si tratta di due artisti dalle molteplici esperienze che hanno calcato i palcoscenici di tutte le forme e dimensioni, partendo dalle esperienze del teatro cabaret utilizzando un linguaggio clown fino ad approdare alla tv con i personaggi di Colorado (Turbotabbis, Vai via tu, Okea). I due presentano uno show coinvolgente per tutti i gusti, dal sapore demenziale ma innovativo, giocando con la magia e la clownerie, che lascerà gli spettatori sorpresi ma senza dubbio di buon umore. (Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro).

Info e prenotazioni: 3396539121