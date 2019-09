Nuovo weekend all'Oktoberfest di Genova con il prosit da Guinness

In arrivo un nuovo weekend ricco di eventi all' Oktoberfest di Genova, la manifestazione dedicata alla gastronomia e cultura bavarese in programma fino a domenica 22 settembre in Piazza della Vittoria.

Per il nuovo fine settimana, sono previsti flash mob, concerti, sfilate, laboratori per bambini e un raduno di Vespe 500. Tra tutti questi appuntamenti, il più atteso è il “ Prosit da Guinness”, una delle novità dell’undicesima edizione dell’Oktoberfest genovese, in programma sabato 14 settembre alle 20.45 nel tendone principale di Piazza della Vittoria. Durante la serata, la cui data è stata ufficialmente registrata presso gli uffici del Guinness World Records di Londra, l’Oktoberfest di Genova cercherà di entrare nel Guinness dei Primati per il brindisi più lungo e partecipato della storia. Protagonista il pubblico genovese, che, sollecitato dall’orchestra bavarese, alzerà i boccali al cielo al canto di “Ein prosit”.

Altro appuntamento di spicco della settimana di Oktoberfest la “ Oktoberfest Cocktail Parade“, in programma venerdì 13 settembre alle 16. Con partenza da Piazza della Vittoria, la sfilata della banda bavarese dell’Oktoberfest attraverserà il centro cittadino per arrivare al centro storico, dove si assaggeranno i cocktail birrai del concorso “Cocktail Birraio Contest” e si valuterà il migliore. Il vincitore del concorso verrà annunciato e premiato sul palco durante la serata di domenica 15 settembre.

Continuano inoltre i flash mob della rassegna OktoberFlash, che venerdì 13 settembre alle 20.45 vedranno protagonisti i ballerini di tip-tap dell’Officina dell’Arte Tap Dance, e i concerti di Oktoberband, con il live dei Modern Soup Workshop (giovedì 12 settembre), Borgo Serini & Pocket Blues (venerdì 13 settembre) e The Goldy Flame (sabato 14 settembre). Come di consueto, venerdì e sabato in seconda serata si balla con il dj-set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz. Domenica 15 settembre torna invece la serata country con il gruppo Wild Angels Zena. Sempre domenica 15 settembre, a partire dalle 8:30, davanti al tendone dell’Oktoberfest è in programma il Raduno Vespe 500 organizzato da Matteo Scuro.

Tornano anche le attività di Dogtoberfest con gli amici a quattro zampe di Skadog Liguria, che da venerdì a domenica avranno uno spazio riservato con laboratori di agility, riporto e pet therapy, e gli appuntamenti dei Weekend delle Famiglie, le attività dedicate ai più piccoli, che tra sabato e domenica vedranno i piccoli visitatori impegnati con truccabimbi, giochi, palloncini, birilli, pennarelli al baby point gestito da Unitalsi Genova e in laboratori di cioccolato. Ogni sera, inoltre, dalle 18 alle 20, nel tendone esterno risuoneranno le canzoni di Rocktoberfest, una playlist che proporrà brani lounge, blues, classic rock, soul e disco, creata appositamente da Dario Gaggero di Disco Club e scaricabile da Spotify/Oktoberfest Genova.

ORARI DI APERTURA : il venerdì dalle 18 alle 2, mentre il sabato e la domenica apertura anticipata alle 12.

Programma completo

Giovedì 12 settembre

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 21:30 - 23 O ktoberBand: concerto di Modern Soup Workshop, quartetto di stampo jazz (batteria, basso, piano, flauto e sax) che rivede a modo suo classici della tradizione afroamericana e non solo.

Venerdì 13 settembre

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: dimostrazioni del Team Skadog di tutte le attività svolte dal centro, educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance, clicker training. A seguire prove gratuite per i vostri cani ed educatori disponibili per domande dubbi e consigli

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 20.45 OktoberFlash: show dei ballerini di tip-tap dell’Officina dell’Arte Tap Dance

H 21:30 - 23 Oktoberband: concerto di Borgo Serini & Pocket Blues, band nata nel 2000 come sodalizio acustico tra Gianni Borgo e Davide Serini che si esibisce anche in formazione elettrica, toccando ampi territori musicali (swing, rock'n'roll, ballads, rockabilly) ma mantenendo intatta l'originalità del loro blues.

H 23 DJ set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz

Sabato 14 settembre

H 12:30 – 15 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell’area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: dimostrazioni del Team Skadog di tutte le attività svolte dal centro, educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance, clicker training. A seguire prove gratuite per i vostri cani ed educatori disponibili per domande dubbi e consigli

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 20.45 Un Prosit da Guinness: tentativo di entrare nel Guinnes dei Primati per il Brindisi più lungo

H 21:30 - 23 OktoberBand: concerto di The Goldy Flame, band rockabilly, country e swing anni 50 e 60, che propone brani riarrangiati secondo il suo stile, pur conservando atmosfere e sonorità tradizionali.

H 23 DJ set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz

Domenica 15 settembre

H 12:30 – 15 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 8:30 Raduno Vespe 500: II meeting HBier – Vespa Fiat 500 Lambretta – organizzata da Matteo Scuro

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell’area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 16 – 17 Laboratorio di Cioccolato

H 16:30 - 18 Dogtoberfest: Esplorando il mondo del Cane. I cani del Team Skadog mostreranno a tutti i bambini il modo migliore per approcciarsi a loro e il loro modo di comunicare, proponendo diversi giochi e laboratori.

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: Imparare giocando. Attività di fiuto, attivazione mentale, agility per voi e i vostri cani. Attività ludiche semplici permetteranno a tutti di partecipare, divertirsi e imparare allo stesso tempo. Premi con il contributo di Miao Bau Pet Shop.

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese KLOBNSTOANA

H 21:30 - 23 Animazione e balli country a cura del gruppo Wild Angels Zena