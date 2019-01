"We will rock you": il musical dei Queen al Politeama

Dopo aver visto al cinema "Bohemian Rhapsody", i fan dei Queen non possono perdersi "We will rock you", il jukebox-musical ideato dalla stessa band, dal 21 al 23 febbraio al Politeama Genovese.

A 9 anni dal debutto italiano, arriva una edizione completamente rinnovata dello straordinario spettacolo ideato da Brian May e Roger Taylor, insieme allo scrittore Ben Elton, che per oltre 12 anni ha dominato il programma del Dominion Theatre di Londra, il teatro del West End che ospita la celebre statua d’oro di Freddie Mercury. A Londra ha superato le 4600 rappresentazioni e i 6 milioni di spettatori.

La trama

Questa straordinaria rock opera con le canzoni dei Queen dal vivo (da Radio Ga-Ga a Bohemian Rhapsody), è ambientata nel futuro, in un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono nascosti.

La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la “resistenza” di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sovrano sulla terra.

Attendono l’arrivo degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, l’ingenuo Galileo e la volitiva Scaramouche, predestinati a ritrovare lo strumento che l’antico dio della chitarra ha nascosto in un luogo segreto.