"On my way home": Sam & the Band al Count Basie

Giovane e grintoso cantautorato blues, soul e folk, al Count Basie. Sul palco:

Samuele Puppo - Chitarra elettrica, Voce / Davide Medicina – Basso / Nicola Arecco - Batteria

Il giovanissimo cantautore Samuele Puppo, in arte Sam, presenta il suo primo EP con il progetto “Sam & The Band” con nuove canzoni e ottima musica.

"On My Way Home" è il titolo del disco registrato durante la primavera 2016. Il cd contiene 5 brani originali scritti da Sam, che rappresentano i diversi aspetti della sua cultura e gusto musicale, spaziando dalle sonorità soul di Come Around (primo singolo) all'anima folk di Dear Grace.

Sam & the Band nasce da un'idea di Sam, chitarrista, cantante e compositore ligure classe 1998, che nonostante la giovane età si è distinto per aver vinto numerosi premi e concorsi. Tra questi: Pistoia Blues 2015; Arezzo Wave 2015; Sarzana Acoustic Guitar 2015. Di lui hanno parlato i giornalisti e critici musicali Athos Enrile e Michele Monina.

Chitarrista e cantante, Sam alterna chitarra elettrica e acustica oltre a comporre e arrangiare il suo repertorio con un gusto che spazia dal folk, al blues, al soul. E’ nell'autunno del 2015 che Samuele fonda “Sam&TheBand” in collaborazione con il bassista Davide Medicina e il batterista Nicola Arecco (musicisti di grande esperienza e fondatori di “Chantal & the Chain Gang”), connubio che ha portato alla realizzazione di questo loro primo EP.

