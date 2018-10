Bagarang: a La Claque arrivano Angelini e D'Erasmo

Way to Blue è uno spettacolo emozionante in cui gli immortali capolavori di Nick Drake rivivono sul palco per mano di due protagonisti della musica Italiana: Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista, produttore, arrangiatore e membro degli Afterhours e Roberto Angelini, cantautore e musicista (tra gli altri) di Niccolò Fabi e della resident band di Propaganda live. Un concerto intimo, delicato in cui suoni e immagini si fondono per creare atmosfere emozionanti, per ricordare e celebrare un mito.

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo in occasione di questo minitour tornano con una edizione limitata in vinile di Pongmoon, il loro bellissimo tributo allo straordinario e compianto songwriter inglese, impreziosito dall’aggiunta di due nuove tracce.

In apertura di serata un anteprima live delle nuove produzioni dell’attesissimo eroe locale “followtheriver".