Volunteers Summer Festival: a Caricamento la festa dei volontari

Sabato 8 e domenica 9 settembre arriva a Genova il primo "Volunteers Summer Festival", evento dedicato al volontariato di Protezione Civile e alla divulgazione dei suoi valori e della sua cultura. L'appuntamento è in piazza Caricamento.

Sarà una festa collettiva nel corso della quale le associazioni e il gruppo comunale di protezione civile si apriranno ulteriormente al territorio favorendo aggregazione e socialità e illustreranno tutte le attività che svolgono quotidianamente.

I cittadini potranno cimentarsi in esercitazioni, giochi e altre numerose iniziative fra cui, parete da arrampicata, simulazione anti incendio boschivo, dimostrazione cinofili, Unità a Cavallo, simulazione di ricerca disperso e primo soccorso, giochi Pompieropoli. La sera poi la piazza si trasformerà in palco: sabato per esibizioni di comici di livello nazionale e domenica per uno spettacolo musicale a cura di dj e Gruppi Musicali; la festa si chiuderà con uno “schiuma party”.

Gli artisti ospiti:

1. Andrea Bottesini (Direttore Artistico)

2. Carlo Cicala

3. Carlo Denei

4. Daniele Zaffiri in Arte “DaniJay”

5. Fabrizio Valenza

6. Naim Abid From “Tua Madre”

7. Roberto Mantelli

8. I Luassi Gruppi musicale

9. Stefano Lasagna

Associazioni partecipanti:

1. Gruppo Genova

2. ANPAS

3. Misericordie

4. Associazione Nazionale Carabinieri

5. Associazione Nazionale Alpini

6. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (Pensionati)

7. Croce Rossa Italiana

8. CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta

9. AIB Valbisagno

10. Associvile

11. Nuova Acropoli

12. O.E.V.V.F.P.C.

13. R.G.E.

14. V.A.B. Montoggio

15. V.E.R

16. CIVES.

Forze dell'ordine:

1. Arma dei Carabinieri

2. Esercito

3. Polizia Stradale

4. Vigili del Fuoco

5. Polizia Mucipale