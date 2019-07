Gli Overdrive Project in concerto all'Utri Beach

Appuntamento con il concerto della band Overdrive Project, in programma venerdì 5 luglio 2019, alle ore 21.30, presso il ristorante pizzeria "Utri Beach - Da Erasmo", locale ormai storico per la musica dal vivo, in via Don Giovanni Verità 2G/rosso a Genova Voltri.

Un live all'insegna della musica straniera funk, acid jazz, r&b, nu disco.

Componenti della band: Ersilia D'Addamio (voce) (ex cantante delle Missbit), Andrea Pozzo (chitarra, sax soprano, sax tenore), Massimo Gamberi (basso), Luca Mondadori (tastiere), Filippo Costanzo (batteria).