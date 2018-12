"Volevo solo fare l'Elfo di Natale": spettacolo gratuito alla biblioteca Berio

Una tenace giornalista decide di far vivere il sogno americano proprio in quel tempo dell’anno in cui ogni desiderio dovrebbe potersi avverare (il Natale), trasmettendo un reportage di TV verità dall'epicentro dello shopping natalizio: Il villaggio Babbo Natale del supermercato Macy's di New York.

Si scoprirà così che il Villaggio è una vera propria "catena di montaggio" industriale, con gruppi di elfi frustrati e Babbi Natale improbabili, che accolgono visitatori a frotte.

Tratto dagli sferzanti racconti di David Sedaris, “Volevo solo fare l'elfo di Natale” presenta una galleria umana di personaggi che incarnano diverse nevrosi legate alla festa più amata e discussa del mondo occidentale.