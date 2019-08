"Voglia di dance all night": festa in piazza con l'Area 51 a San Cipriano

L'Area 51, famosa discoteca di Vignole Borbera, si trasferisce a Genova (precisamente a San Cipriano, Serra Riccò) il 30 agosto in occasione di "Voglia di dance all night", festa in piazza tutta da ballare con dj Feo e tanta musica dagli anni '90 fino ai giorni nostri.

La festa inizierà alle 22 e porterà su tutta la piazza luci e suoni professionali.

Ci sarà anche la possibilità di partecipare al cocktail party con 5 euro, ma non solo: dalle 20 si potrà cenare con ravioli, hamburger e molto altro presso gli stand gastronomici.

Ingresso libero.