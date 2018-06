"Sere FAI d'Estate": aperitivi in giardino e visite serali a Lavagna

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l'obiettivo è consentire ai visitatori di scoprire luoghi d’arte e natura in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Aperitivi in giardino

Nell'ambito di questa iniziativa, apre straordinariamente le sue porte Casa Carbone, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Lavagna, per gli speciali Aperitivi in giardino, curati dal Ristorante Pizzeria Sole e Luna, in collaborazione con la Cooperativa TerraMare di Sestri Levante, e in programma venerdì 15, 22 e 29 giugno, ogni martedì e venerdì dal 3 luglio al 31 agosto e venerdì 7 settembre, dalle ore 19 alle 21.30.

In caso di maltempo l’aperitivo verrà organizzato a piano terra.

Visite guidate serali

Per l’occasione sarà anche possibile visitare eccezionalmente di sera la casa in stile fin-de-siècle rimasta come sospesa nel tempo, dai mosaici ai dipinti, dalla biancheria ai servizi da tavola, dagli attrezzi da cucina agli arredi, dagli orologi alle riviste ancora poggiate sul tavolo del salone.

Costi

Il costo dell’aperitivo con visita a Casa Carbone è 9 € per gli adulti; 6 € ridotto (bambini dai 4 ai 14 anni) e aderenti FAI e National Trust. Chi non volesse visitare la casa potrà comunque partecipare all’aperitivo al costo di 6 €.

Chi volesse iscriversi o rinnovare la tessera del FAI durante le serate degli aperitivi sarà omaggiato della degustazione.

Si segnala inoltre che proseguono le "Visite guidate con l'esperto", in programma ogni prima domenica del mese alle ore 14.30, a eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui l’appuntamento si svolgerà alle ore 21.15. Le visite guidate, comprese nel biglietto d'ingresso al Bene (€ 5 intero; € 2 ridotto 4-14 anni; gratuito aderenti e National Trust) saranno condotte da storici dell’arte che non solo racconteranno le vicende che hanno riguardato la Casa-Museo, descrivendone le pregevoli opere d’arte e i ricchi arredi, ma sveleranno anche curiosità legate alla dimora e ai suoi abitanti e approfondiranno le tematiche relative al restauro delle opere artistiche.

Casa Carbone

Casa Carbone è un classico esempio abitativo di stile fin-de-siècle tipicamente ligure nelle decorazioni esterne e nella struttura architettonica. Ricca di arredi e dipinti dell'epoca, la casa conserva intatto l'ambiente domestico di una famiglia borghese del Novecento ligure prima che “le esigenze della nostra civiltà spersonalizzassero le nostre abitazioni”, per citare le parole dei fratelli Emanuele e Siria Carbone, ultimi abitanti della casa e donatori del Bene al FAI. La visita si conclude nel giardino, un angolo di verde tra limoni, aranci e pompelmi, ortensie e piante esotiche, piacevole luogo di sosta, ombroso e fiorito, particolarmente gradito nelle calde serate estive.

Casa Carbone è aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 da fine marzo fino al 30 giugno; dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 19 alle 22.30 dal 1 luglio al 26 agosto; dalle ore 10 alle 18 dal 1 settembre al 4 novembre 2018.