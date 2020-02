Giornata della Donna: visite mediche gratuite negli ospedali, ecco quali

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive.

I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 a Genova consistono in:

Istituto Giannina Gaslini

6 e 9 marzo 2020 dalle 9 alle 11,30

Visita ginecologica ed ecografia per donne in età menopausale

Prenotazione obbligaoria allo 010 56362720

Ospedale Evangelico Internazionale presidio di Voltri

6 marzo dalle 9 alle 12:

Visite cardiologiche gratuite per la popolazione femminile

"8 Marzo tutto l'anno": incontro formativo con argomenti inerenti le patologie cardiologiche, unitamente a nozioni di dietologia e nutrizione

Ospedale Villa Scassi

6 marzo dalle 10 alle 12

Infopoint