Viaggio tra i profumi tropicali e dolci liguri all'orto botanico Hanbury

Sabato 17 febbraio 2018 si terrà la visita guidata "Viaggio tra profumi tropicali e dolci liguri" all'Orto Botanico Hanbury di Genova.

È dalle fave del Theobroma cacao, raccolte e accuratamente lavorate che nascono ottimi dolci tipici del nostro territorio: il cacao, la cannella, le bacche di vaniglia e il caffè sono alcune delle essenze tropicali importate in Europa e introdotte nella nostra pasticceria tradizionale. Un pomeriggio alla scoperta dell’Orto Botanico Hanbury di Genova di Genova, accompagnati dalla Guida, in una passeggiata fra le piante tropicali degustando dolci tipici del Parco Beigua - Unesco Global Geopark, assaporando i gusti più nascosti... un viaggio che unisce le bellezze della più vasta area protetta della Liguria a mete tropicali lontanissime, assaggiando alcuni dei prodotti Gustosi per Natura su una splendida terrazza affacciata sui tetti del centro storico di Genova.

Il ritrovo è fissato per le ore 16: l'iniziativa costa 6 euro a persona, e la prenotazione è obbligatoria entro sabato alle ore 12 (334.8053212, Associazione Didattica Museale).

Durata dell'iniziativa: 2 ore circa.

Costo: 6 euro a persona.