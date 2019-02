Visita guidata al Cimitero di Staglieno

L'Associazione Conoscere Staglieno città nella città organizza la visita guidata al Cimitero monumentale di Staglieno. Ritrovo domenica 3 marzo, ore 10,15, piazzale Resasco.

Il cimitero è un vero e proprio museo a cielo aperto, eccellenza della scultura, non solo funeraria, del periodo 1850-1930, ben noto e apprezzato a livello europeo, ma anche luogo di ricerca ed approfondimento per il quale la nostra associazione si propone di condurre, per gli interessati, conferenze itineranti organizzate.

Il tour del realismo borghese si svolge prevalentemente nei porticati e nelle gallerie inferiori ed affronta il linguaggio artistico con cui si celebra la ricca borghesia della seconda metà dell'800.

Attraverso monumenti autoreferenziali o più spiccatamente artistici, vengono esaltati i valori della famiglia, il lavoro, il sacrificio, la carità senza riserve di retorica.

Per info e prenotazioni 3489011066 oppure 3296010100 www.conoscerestaglieno.it