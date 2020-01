I Quartieri di Genova: visita guidata con camminata

Mercoledì 5 febbraio GenovApiedi organizza il tour-escursione "Quartieri di Genova".

Un percorso attraverso il territorio al di fuori di Porta Romana, alla scoperta di storia e curiosità delle varie zone del centro città: Borgo Incrociati ,visita alle Chiese dei 10.000 Crocifissi e di Sant'Agata, le Piazze Manzoni e Martinez.

Visita guidata con Maria Teresa Traverso.

Costi: € 5 per i Soci - € 8 per non soci comprensivi di un’offerta libera di € 3 per l’associazione

Prenotazione obbligatoria a info@genovapiedi.it.

Lasciare il numero di telefono, le visite sono a numero chiuso e accettano al massimo 30 persone.