Visita guidata all'Osservatorio Astronomico di Genova

L'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) apre al pubblico venerdì 19 giugno 2020 alle 21,15.

La visita verrà effettuata in tutta sicurezza, rispettando le direttive del governo ed il buonsenso.

Verranno suddivisi i 25 partecipanti in 3 gruppi per numero e/o colore (e in base alle prenotazioni) per rispettare il distanziamento sociale.

Verrà utilizzato il nuovo telescopio eVscope Unistellar che vi permetterà di fare osservazione direttamente da uno smartphone senza dover toccare nulla.

Verranno utilizzati dei distanziatori oculari personali che verranno consegnati ai visitatori per poter utilizzare il telescopio in cupola in tutta sicurezza ed evitare di toccare lo strumento anche con gli occhi.

Verranno sanificati gli strumenti con salviette disinfettanti tra un utilizzo e l'altro.

Verranno utilizzate le due porte di accesso della struttura per tracciare un percorso di entrata ed uscita separata per i visitatori.

È richiesta un'offerta minima di € 3 per l'autofinanziamento da versare al momento della visita.