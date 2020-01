Sulle note del tempo: visita guidata alla Cattedale di San Lorenzo

"Sulle note del tempo" è una visita guidata esclusiva alla Cattedrale. Con esecuzioni musicali a cura del Maestro Fancello.

Un nuovo, inedito itinerario per scoprire le opere d’arte e le ricchezze del patrimonio storico artistico della Cattedrale di San Lorenzo, sul filo conduttore della musica antica.

Nel Chiostro dei Canonici, i dipinti con angeli musicanti e gli affreschi che rappresentano la schola cantorum della Cattedrale ci riportano indietro nel tempo, per figurare con più precisione gli strumenti e le modalità con cui il canto e la musica accompagnavano la liturgia. Nella sala del Capitolo, normalmente chiusa al pubblico, si potranno ascoltare alcuni assaggi musicali su un raro organetto portativo del secolo XVIII.

Nella Cattedrale, gli spazi del meraviglioso coro cinquecentesco saranno finalmente visitabili con la loro ricca dotazione di intagli lignei di rara bellezza, ricordando l’antica funzione – che dà il nome alla struttura stessa – di accogliere la comunità dei Canonici impegnati nel canto e nella preghiera. Nella navata, infine, si scoprirà come funzionava l’organo e come è stato decorato nei secoli, per gustarne infine la ricca musicalità in alcuni brani eseguiti dal Maestro Fabrizio Fancello.

Modalità di visita: Sabato 29 febbraio, ore h. 19:30. Durata visita ca 2 h. Apertura biglietteria h. 19:00. Costo € 16.

Solo su prenotazione fino a esaurimento posti (40 posti). Per info e prenotazioni: Biglietteria tel. 010/2475127 (risponde da lunedì a sabato dalle 12:00 alle 18:00, domenica dalle 14:00-18:00, martedì chiuso) e-mail : prenotazioni@museodiocesanogenova.it