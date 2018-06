Sabato 16 giugno alle ore 15 si svolgerà una visita guidata al Magistrato di Misericordia (via dei Giustiniani 25/4). Il tour, promosso dal Museo dei Beni culturali cappuccini, completa il percorso espositivo del Museo presentando al pubblico diversi documenti che non è stato possibile esporre in mostra.

Il Magistrato di Misericordia non è solamente un’inesauribile “miniera” di documenti e di dati storici di grande importanza, ma rappresenta la testimonianza sia dei valori morali e religiosi che animavano l’antica società ligure, nobiltà e popolo, nei riguardi delle persone più deboli, sia delle opere di beneficenza organizzate in stretta sintonia dalla Repubblica di Genova e dall’Arcidiocesi di Genova.

La visita guidata offrirà un quadro completo dei tanti episodi di carità e beneficenza a favore degli ammalati che hanno contraddistinto Genova nel corso dei secoli.

Attenzione: bisogna presentarsi direttamente al Magistrato di Misericordia, la visita guidata sarà effettuata da Isabella Merloni, archivista e bibliotecaria del Magistrato di Misericordia