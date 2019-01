"La Genova di Faber": il tour della città sulle orme di Fabrizio De André

Domenica 27 Gennaio alle ore 11.00, appuntamento in Viadelcampo29rosso con "La Genova di Faber", un itinerario nel cuore della Città Vecchia alla scoperta dei luoghi che Fabrizio De André ha frequentato e dai quali ha tratto ispirazione per alcune tra le sue più belle canzoni.

Il tour parte dal luogo simbolo della città, l'emporio - museo viadelcampo29rosso, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, dove i fan di De André possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, memorabilia e la mitica “Esteve '97” appartenuta a Faber anche le due straordinarie mostre inaugurate in occasione del ventennale lo scorso 11 gennaio: Fabrizio De André con gli occhi di Giorgio Bergami e Fabrizio De André in tour.

Il “pellegrinaggio laico” da parte delle migliaia di appassionati di Faber e della canzone d'autore genovese é continuo: i vicoli, la poesia di De André, la fama del museo rendono questo spazio unico, un piccolo tempio della canzone d’autore che continua e si rinnova. Grazie a Faber Genova torna ad essere la porta sul Mediterraneo, crocevia di etnie, culture, lingue e suoni dal respiro universale.

Per info e prenotazioni: tel. 320.8809621 - 010.2474064 (da giovedi a domenica 10.30/12.30 - 15.00/19.00) - info@viadelcampo29rosso.com

