Visita guidata al quartiere del Carmine

Sabato 25 maggio e sabato 8 giugno, in partenza dallo IAT di via Garibaldi la visita guidata in italiano e inglese alla scoperta del caratteristico quartiere del Carmine.

Il tour ha inizio alle ore 16.00 presso l’Ufficio IAT di via Garibaldi 12r Percorrendo via Garibaldi si raggiunge Piazza del Portello e si sale in ascensore fino a Spianata Castelletto, dove si avrà modo di godere di un’incantevole vista sulla città e il suo porto.

Si prosegue lungo Corso Carbonara nella direzione del celebre Albergo dei Poveri e a seguire si imbocca Salita San Bartolomeo del Carmine. Proseguendo lungo le creuze, si raggiunge il suggestivo quartiere del Carmine, un contesto rurale dei secoli passati in piena città, caratterizzato da angoli senza tempo, piazzette e viuzze dai nomi insoliti ed evocativi quali vico della Fragola, vico del Cioccolatte, la deliziosa piazza della Giuggiola, piazza San Bartolomeo dell’Olivella, dominata dalla piccola chiesetta di San Bartolomeo dell’Olivella, oggi sconsacrata, la cui origine è molto antica. Passeggiando lungo le creuze, in un suggestivo saliscendi, si raggiunge la Piazza del Carmine, dove sarà possibile ammirare la chiesa di Nostra Signora del Carmine e Sant'Agnese.

Durata del tour: 2 ore circa

Prezzi: Intero € 14,00;

Ridotto: (12-18 anni, over 65 e possessori Card Musei): € 12,00;

Minori di 12 anni: gratis.

(nel prezzo non è compreso il biglietto AMT per la corsa in ascensore acquistabile direttamente presso la stazione dell’ascensore di Castelletto o presso le edicole dell’area).