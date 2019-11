Una visita enigmistica per scoprire l'identità della più bella del castello

Domenica 1 dicembre 2019 alle ore 10.30 e alle 15.30 Castello D'Albertis ripropone l'attività per le famiglie "Chi è la più bella del castello? , annullata la settimana precedente a seguito dell'allerta meteo.

Adulti e ragazzi, attraverso prove enigmistiche e indovinelli , ritroveranno le generalità della più bella del castello, per poi mettersi in posa con lei o come lei... per un artistico selfie.

Evento a cura di Solidarietà e Lavoro scs onlus

INFO

Durata: 1 ora e mezza, gruppi massimo da 25 pax

Orario: visite accompagnate ore 10.30 - 15.30

Per prenotazioni 0102723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Gallery