Visita alla cittadella sotterranea/rifugio di Campi

Sabato 8 febbraio dalle ore 9,30 si terrà una serie di visite di Genova Underground alla scoperta della cittadella-rifugio di Campi degli anni '40, scavata nella collina di Coronata.

Il singolare ricovero antiaereo, particolarmente suggestivo, il cui accesso è collocato in un'area privata a Campi, risale alla seconda guerra mondiale e si articola in diverse gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale per uno sviluppo complessivo che supera il chilometro.

Entrare in questo sotterraneo può essere vissuto come una sorta di passaggio attraverso uno "stargate", un viaggio temporale, in quanto nelle sue grandi gallerie ed ambienti ipogei, il tempo sembra riportare i visitatori indietro, a quei giorni terribili della guerra.

Sono numerose le testimonianze custodite e ancora visibili al suo interno: pittogrammi originali, graffiti, infrastrutture impiantistiche dell'epoca, dotazioni di sicurezza, corpi illuminanti, ecc.

La visita è da considerarsi “facile” e quindi accessibile a tutti, anziani e bambini. Si procede in posizione eretta e non ci si sporca, ma si consigliano comunque scarpe da trekking (o stivali) per la presenza di acqua/fango. Chi vuole può portarsi una torcia elettrica a mano.

Centro Studi Sotterranei fornisce: caschi speleo con frontale a luci led e cuffie sotto-casco. Saranno presenti accompagnatori-tecnici esperti del Centro Studi Sotterranei.

Non ci sono problemi di parcheggio in zona.

Tempo di visita previsto: 90 minuti circa.

Turni di visita: 9,30 - 11,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30

Contributo: 15 euro

Per prenotarsi occorre chiamare dalle ore 14:30 alle ore 20 la responsabile visite, al numero: 348 0866217.