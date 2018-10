Visita alla Cittadella Sotterranea di Campi

Ritorna, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, l’apertura del suggestivo rifugio sotterraneo anti-aereo degli anni ’40, scavato dentro la collina di Coronata. L’accesso è collocato nella zona di Campi. Il sotterraneo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, si articola in diverse gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale per uno sviluppo complessivo che supera il chilometro.

Visitare questo sotterraneo può essere vissuto come una sorta di viaggio temporale perché nelle sue grandi gallerie ed ambienti ipogei, il tempo sembra si sia cristallizzato a quei giorni terribili. Sono numerose le testimonianze custodite e ancora visibili al suo interno: pittogrammi originali, graffiti, infrastrutture impiantistiche dell'epoca, dotazioni di sicurezza, corpi illuminanti, e altro.

La visita è da considerarsi abbastanza “facile” e quindi accessibile a tutti. Si consigliano scarpe da trekking per il fango; non ci si sporca; chi vuole può portarsi una torcia a mano.

L’area è fuori dalla “zona rossa” ed è accessibile in auto e in moto da Corso Ferdinando Maria Perrone (proveniendo da Cornigliano) e da Via Luigi Perini (proveniendo da Ikea).

Centro Studi Sotterranei fornisce: caschi speleo con frontale a luci led, e cuffie sotto-casco. Saranno presenti almeno quattro/cinque accompagnatori, tecnici esperti del Centro Studi Sotterranei. Non ci sono problemi di parcheggio in zona.

Tempo di visita previsto: 90 minuti circa

Numero massimo di visitatori ammessi alla visita: 25 persone

Data: sabato 20 ottobre 2018

Turni di visita disponibili: 9:45 / 11:45 / 14:30 / 16:30

Occorre presentarsi 20 minuti prima (puntuali), con la manleva già compilata (che invieremo noi in caso di prenotazione).

Per info complete e prenotazioni contattare, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a partire da giovedì 11 ottobre la responsabile visite, Giulia, al seguente numero: 348 0866217