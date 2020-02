VinNatur, la festa dedicata al mondo dei vini naturali con più di 100 produttori

Domenica 23 e lunedì 24 febbraio i Magazzini Del Cotone ospitano VinNatur, la manifestazione dedicata al mondo dei vini naturali che porterà a Genova 105 produttori di vino provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia.

L’edizione 2020 sarà all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino.

L’associazione VinNatur riunisce vignaioli da tutto il mondo che intendono difendere l’integrità del proprio territorio, rispettandone la storia, la cultura e l’arte che sono state loro tramandate nel tempo, traendo ispirazione da una forte etica ecologica.

Produrre vino in maniera naturale significa agire nel pieno rispetto del territorio, della vite e dei cicli naturali, limitando attraverso la sperimentazione, l’utilizzo di agenti invasivi e tossici di natura chimica e tecnologica in genere, dapprima in vigna e successivamente in cantina.