VinNatur, torna la grande degustazione di vini naturali

Domenica 21 e lunedì 22 gennaio arriva a Genova VinNatur, banco d'assaggio per scoprire i vini naturali di 70 produttori dell'associazione.

Nel Palazzo della Borsa, in piazza De Ferrari, sarà possibile degustare calici di ottimo vino e conoscere la storia dei produttori.

Contributo associativo di 15 euro al giorno, acquistabile solamente all'ingresso dell'evento, comprensivo di guida della manifestazione e calice da degustazione.

I minorenni non pagano all'ingresso e non possono effettuare degustazioni.

Vino naturale

Produrre vino naturale significa agire nel pieno rispetto del territorio, della vite e dei cicli naturali, limitando attraverso la sperimentazione, l’utilizzo di agenti invasivi e tossici di natura chimica e tecnologica in genere, dapprima in vigna e successivamente in cantina.

L’associazione intende preservare l’individualità del vino dall’omologazione che chimica, tecnologia e industrializzazione hanno portato nelle attività vitivinicole.

Scopo dell’Associazione VinNatur è unire le forze di questi vignaioli dando a ognuno maggior forza, consapevolezza e visibilità condividendo esperienze, studi e ricerche. L’Associazione investe le proprie risorse e riserva particolare attenzione ai bisogni dei viticoltori associati nel rispetto dei consumatori finali. Un altro obiettivo e è anche quello di promuovere la ricerca scentifica e divulgare la conoscenza di tecniche naturali e innovative. Per crescere insieme.