Vilma Palma e Vampiros in concerto al Crazy Bull

Sabato 9 giugno 2018 alle 22.00 al Crazy Bull di Genova, in zona Fiumara (via Degola 4 r; 010 4694923), serata dedicata alla musica rock latina con la band Vilma Palma e Vampiros direttamente dell'Argentina e alle prese con un grande tour europeo.

Il gruppo, attivo dal 1990 e conosciutissimo in patria e in tutta l'America Latina, durante i suoi concerti porta il pubblico in un viaggio attraverso le sue hit che hanno costellato "Los tiempos de oro" con ritmi travolgenti. Non si può non ballare sulle note cantate dal frontman Mario Gomez dal super successo "La Pachanga" a pezzi più recenti come "Voy a vos".

Biglietti acquistabili a 30 euro. Info: www.crazybullgenova.it