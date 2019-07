Sere d’Estate: rassegna di musica e spettacolo a Villa Scassi

Nello scenografico giardino di Villa Scassi una delle più belle ville del '500 genovese, si svolgerà l'edizione 2019 della rassegna “Sere d'estate”, organizzata da Maia e dall'Associazione di Promozione Sociale L'Alveare, con il contributo del Municipio II Centro Ovest.

“Sere d'estate” è una serie di eventi musicali aperti al pubblico che si terrà dal 5 al 20 luglio 2019 con un ricco programma che animerà le calde serate estive di Sampierdarena e dintorni.

La rassegna, quest’anno dedicata al tema del viaggio, è pensata da Verdiano Vera, per favorire l’incontro tra le persone e l'aggregazione all'insegna del decoro urbano e dello sviluppo del territorio.

Le aperture serali nel mese di luglio permetteranno di ammirare in notturna alcuni scorci del giardino della Villa imperiale genovese che per solennità ed eleganza, nel corso della sua storia, le hanno fatto attribuire l'appellativo di "La Bellezza".

Saranno sei appuntamenti con proposte artistiche che esprimeranno la propria creatività attraversando diversi generi musicali e dando spazio sia ad artisti noti che a talenti emergenti. Un viaggio tra arte, musica e cultura che spazierà dal pop, al rock, al rap, alla musica dialettale, passando per la lirica e la musica ambient.

La direzione artistica è affidata a Verdiano Vera, direttore responsabile del coordinamento generale e delle strategie del Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale di Milano. A condurre le sei serate sarà Simona Cappelli dello staff Maia, anche coordinatrice degli ospiti della manifestazione.

Il programma

L’inaugurazione della rassegna sarà venerdì 5 luglio dove la protagonista sarà la musica folk dialettale rappresentata dal gruppo dei Trilli capitanati da Vladimiro Zullo, figlio di Pippo, uno dei due storici fondatori del duo insieme a Pucci.

L’apertura di serata (ore 20.00) sarà affidata alla voce di Stephanie Niceforo, giovane cantautrice ligure che sul palco presenterà il suo nuovo lavoro discografico con il quale ha vinto recentemente “Fatti sentire Festival”. A concludere la serata sarà invece DJ Mike37, il più giovane DJ Producer d'Italia (Vincitore dell'It's Your Time 2018).

Sabato 6 luglio si proseguirà con il concerto “Cervelli in fuga” dedicato alla canzone folk d’autore. protagonista sarà la band degli Ars Populi composta da Giovanni La Grotteria, Antonello Palmas Cotogno e Guido Bottaro. L’apertura di questa serata (ore 20.00) sarà tutta al femminile con Varry Giovane Cantautrice Ligure Esordiente e la piccola Olga Rui Marchiò dallo "Zecchino d'Oro 2017" Giovanissima Cantante Esordiente.

Venerdì 12 luglio sarà invece una serata all’insegna del sound trascinante e scatenato affidato alla graffiante voce di Mia e alla chitarra di Luca Borriello: Mia & Luca Unplugged, un concerto di grandi hits internazionali rivisitate in chiave acustica. Prima del live saliranno sul palco Camilla Ricciardi da "Il Collegio" di RaiDue, Influencer, Attrice, il rapper Jacopo Iori, in arte Empty e Marco Vratogna (Cantante Lirico).

Sabato 13 luglio concerto “Non dimenticar": la cantautrice Alessia Ramusino, accompagnata per l’occasione dai musicisti Massimo Marenco, Luca Delle Saline e Stefano Raggi, ha scelto proprio il palco di Sere d’estate per per rendere omaggio ai grandi compositori ed autori di Non Dimenticar, (titolo originale “T'ho voluto bene”.

Open act (ore 20.00) con la musica di Marco Vajani "Lone Wolf" (Sassofonista Esordiente dell'Etichetta Hive Records) e seguire la di Virginia Ruspini (Giovane Cantante Ligure Esordiente). Spazio anche alla cultura con l’intervento del cabarettista e autore Matteo Monforte che parlerà del suo ultimo libro “La vanità dei pesci pulitori" pubblicato per la Fratelli Frilli Editori.

Venerdì 19 luglio si ballerà e si canterà in compagnia del duo degli Alfa formato da Alberto Marafioti e Fabio Milanese che proporranno un viaggio tra la canzone d’autore e cover italiane dal titolo “Vivere l’amore”. Ad aprire la serata (ore 20.00) sarà il vincitore Premio Autori Esordienti del FIM 2019 Vick alias Vittorio Uboldi. A seguire l’intervento del cabarettista, autore televisivo di Striscia La Notizia e cantautore Carlo Denei che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “Come se fossi sano”.

Si chiuderà all’insegna della genovesità con la regina della musica folk dialettale, Franca Lai che proporrà un divertentissimo repertorio in duo con Marco Mangano: ll Duo Deno di Franca Lai e Marco Mangano con "Le intramontabili canzoni della tradizione ligure".

In apertura (20.00) Lele Ravera Cantautore Genovese Esordiente e a seguire Enrico Lisei (Cantautore Ligure, Autore di Francesco Baccini e Gianni Morandi).

Si chiudono le Sere d'Estate 2019 con DJ Mike37, il più giovane DJ Producer d'Italia

(Vincitore dell'It's Your Time 2018).

Gli sponsor che sostengono questa manifestazione: Stefania Mantero Dolci & Caffè, Mango Gennaro Orologiaio e Orafo, Dianella Boutique, Poggi Shopping, Centro Ottico Buranello, Ga Parrucchieri, Visual Think (Officina Creativa).