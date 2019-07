Mia & Luca Borriello e Alessia Ramusino in concerto a Villa Scassi

Dopo il fortunato debutto delle prime due serate, prosegue la Rassegna Sere D’Estate a Villa Scassi organizzata da Maia e dall'Associazione di Promozione Sociale L'Alveare con il contributo del Municipio II Centro Ovest.

Questi due appuntamenti centrali di venerdì 12 luglio e di sabato 13 luglio sono particolarmente vari e pensati per mettere d'accordo tutte le generazioni.



Venerdì 12 luglio il compito di far ballare e cantare il pubblico sarà affidato alla potentissima voce di Mia accompagnata magistralmente dalla chitarra di Luca Borriello. Mia & Luca Unplugged è un viaggio tra le grandi hits internazionali più amate e famose di tutti i tempi, rivisitate in chiave acustica.

Ad aprire la serata sarà la giovane attrice e influencer Camilla Maria Vittoria Ricciardi da "il Collegio" di Rai due che per l'occasione proporrà in esclusiva un monologo cantato sul tema del bullismo.

A seguire si darà spazio al fenomeno dilagante della musica urban con il giovane rapper Empty (Jacopo Iori) che porterà sul palco di sere d'estate alcuni dei suoi ultimi brani.

A concludere la prima parte della serata sarà la strepitosa voce del cantante lirico Marco Vratogna, considerato uno dei più grandi baritoni a livello mondiale, da più di 20 in tour nei più importanti teatri del mondo.



Sabato 13 luglio sarà l'occasione per ascoltare in anteprima il concerto "Non dimenticar" di Alessia Ramusino accompagnata dai suoi musicisti: Massimo Marenco (chitarre), Luca Dalle Saline e Stefano Raggi (batteria). Un viaggio tra le dolci ballate della cantautrice genovese che proporrà per la prima volta la cover del celebre brano "non dimenticar" per rendere omaggio ai nostri grandi compositori ed autori ovvero Gino Redi e Michele Galdieri. Interverranno durante il concerto due graditissime ospiti:Daniela Pulci, figlia di Gino Redi e Silvia Codognotto figlia di Natalino Otto e Flo Sandon's.

Ad aprire la serata il Sassofonista Marco Vajani (musicista esordiente dell'etichetta Hive Records), e la giovane cantante ligure emergente Virginia Ruspini.

A conclusione della prima parte della serata, l'autore, comico e scrittore Matteo Monforte parlerà al pubblico di Sere d'estate del suo ultimo libro "La vanità dei pesci pulitori" pubblicato per la Fratelli Frilli Editori.



Le serate inizieranno alle ore 21.00 Presenta: Simona Cappelli

Ingresso Libero

Street Beverage: L’Ape Luppola



Sponsor che sostengono queste due giornate: Stefania Mantero Dolci & Caffè, Mango Gennaro Orologiaio e Orafo, Poggi Shopping, Centro Ottico Buranello, Ga Parrucchieri, Visual Think (Officina Creativa) e Chiara Good Life.