Gran finale della rassegna Sere d'estate con gli Alfa e Franca Lai

E’ quasi giunto al termine l’appuntamento sampierdarenese con Sere D’Estate a Villa Scassi organizzata da Maia e dall'Associazione di Promozione Sociale L’Alveare

con il contributo del Municipio II Centro Ovest.

Ultimi due imperdibili spettacoli per questo prossimo weekend di luglio con tanti ospiti e un gran finale all’insegna della genovesità.



Venerdì 19 luglio Gli ALFA, Alberto Marafioti e Fabio Milanese, accompagnati dal polistrumentista Fabrizio Salvini proporranno un viaggio tra le loro canzoni tratte

dall’ultimo lavoro discografico Vivere l’Amore pubblicato da Hive Records oltre ad alcuni brani evergreen del panorama musicale italiano e straniero.

Ad aprire la serata saranno I Maiello’s Brothers. Il cantautore Frank Maiello ci farà ascoltare alcuni dei suoi brani anticipando l'uscita del suo LP "Meglio tardi che Mai...ello"

Spazio poi alla comicità con il cabarettista e autore di Striscia La Notizia Carlo Denei che presenterà il suo ultimo libro “Come se fossi sano”. Sempre in apertura ci sarà modo di fare un suggestivo

viaggio nel mondo degli oli essenziali.

Sabato 20 luglio si chiuderà con la regina della musica dialettale genovese, Franca Lai che proporrà un divertentissimo spettacolo musicale in coppia con il musicista Marco Mangano: il DUO DENO.

In apertura il giovane cantautore Lele Ravera e il cantautore e autore di Gianni Morandi, Enrico Lisei.

Si chiuderà ballando a ritmo di MIKE 37 il più giovane dj e produttore italiano.

Le serate inizieranno alle ore 21.00 Presenta: Simona Cappelli

Ingresso Libero

Street Beverage e food con L’angolo del Caffè

Sponsor che sostengono queste due giornate: Stefania Mantero Dolci & Caffè, Mango Gennaro Orologiaio e Orafo, Poggi Shopping, Centro Ottico Buranello,

Ga Parrucchieri, Visual Tink e Chiara Good Life.