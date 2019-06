'Il meglio di Zucca': cabaret, ironia e risate a Villa Imperiale

Mercoledì 3 luglio, alle 21.30, a Villa Imperiale (Via S. Fruttuoso, 70) si apre la 29° edizione della rassegna di cabaret del Teatro GarageRidere d’agosto ma anche prima con lo spettacolo “Il meglio di Zucca”, con protagonista il comico Mario Zucca.



Dopo l’inaugurazione della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, che si è aperta sabato a Villa Imperiale con lo spettacolo “La leggenda di Fantaghirò”, il festival entra nel vivo della comicità, da sempre fil rouge della rassegna, con uno degli spettacoli di punta della nuova edizione. L’ospite in questione sarà Mario Zucca, che porterà nel bellissimo parco nel cuore di San Fruttuoso il suo spettacolo “Il meglio di Zucca”.



Uno show che porta in scena tutte le chicche del repertorio dell’attore, cabarettista e doppiatore torinese, divenuto famoso a fine anni Ottanta nelprogramma Drive In, con il tormentone “Vi amo bastardi”. Un artista versatile, che nello spettacolo dal vivo sfodera tutta la sua grinta e le sue doti affabulatorie; da vero funambolo della risata, Mario Zucca con la sua comicità dal linguaggio surreale rispolvera il suo repertorio dagli esordi a oggi, unendo alla parola il gusto per la macchietta e per la battuta. Una comicità contrassegnata dalla leggerezza e dall’humor sottile, lontano dai tormentoni e dalle risate sguaiate.



I biglietti dello spettacolo si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, agli uffici IAT del Comune, all’agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su Happy Ticket (www.happyticket.it).



Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it