Il "crooner italiano" Andrea Mora in concerto a Villa Imperiale

Sabato sera Andrea Mora, ribattezzato da Jazz Italia "il Crooner Italiano", è in concerto a Villa Imperiale per la rassegna "Serate in Villa", organizzata dal Teatro Garage. L'evento live si chiama "Essenzialmente Mora", dal titolo dell'ultimo cd del Crooner Italiano, prodotto da Beppe Polonio, già vicepresidente del Museo del Jazz di Genova, e pubblicato dalla storica Crisler Music di Romolo Ferri.

Andrea Mora, accompagnato dal suo Jazz Trio, Claudio Romanelli al piano, Guido Sais basso elettrico e Matteo Ottonello batteria, presenterà canzoni del suo nuovo disco, inclusa una nuova versione di "SOS Navigantes", e "Libero come l'aria", scritte "a quattro mani" con il grande Umberto Bindi. E proprio realizzato in collaborazione con Bindi, l'album "SOS Navigantes", uscito nel 1991, portò Mora al successo in Italia, grazie ai singoli estratti dal disco, trasmessi da tutte le radio network nazionali, e la partecipazione a ben quattro tappe dell'allora Festivalbar. Mora in carriera ha collaborato pure con Bruno Lauzi, e il primo contratto discografico lo firmò per l'etichetta Targa del Maestro Mario Rapallo: in "scuderia" c'erano soltanto lui, "un certo" Vasco Rossi e Sergio Alemanno.

Specialista nel rivisitare canzoni "evergreen" della storia del jazz e swing italiani, da Bruno Martino a Fred Buscaglione, Mora in concerto ripropone alla sua maniera pure hit internazionali, fra gli altri, di Ray Charles, Tony Bennet, Nat King Cole

