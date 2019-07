Vigili del Fuoco in concerto al Carlo Felice per l'80esimo anniversario

Il comando dei Vigili del Fuoco di Genova, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale, presenta “Vigili del Fuoco in concerto”, una serata in musica presentata dall'attore Pino Insegno.

Venerdì 2 agosto 2019 alle ore 20:15 al Teatro Carlo Felice, Concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Direttore: Maestro Donato Martile; tenore: Maestro Francesco Grollo.



Il concerto è a ingresso libero a partire dalle ore 19:30 fino a esaurimento posti.

Contemporaneamente, in piazza De Ferrari e largo Pertini si terrà una mostra di automezzi dei Vigili del Fuoco fino alle ore 19,30.