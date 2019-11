"La vie en rose... Boléro": balletto al Politeama

Giovedì 21 novembre alle ore 21 al Politeama Genovese va in scena uno degli spettacoli simbolo del Balletto di Milano, una delle compagnie di danza di maggior prestigio in Italia.

Nel primo atto suggestive coreografie su alcune tra le più belle canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves Montand che, nel susseguirsi dei quadri e passando dall’ironia alla nostalgia, ha già conquistato migliaia di spettatori in tutto il mondo.

Canzoni indimenticabili come La Bohème, Toutes les visage de l’amour, Les comédiens, Hier encore, Sur la table sul palcoscenico diventano storie, in una versione danzata che stupisce, diverte, emoziona.

Nel secondo atto il Boléro di Ravel, celeberrimo brano dalla forza dirompente e struttura geniale, va in scena in una versione coreografica di straordinario impatto: non solo gioco di seduzione, ma eterna storia di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri.

Corpi sinuosi prendono vita e intrecciano una danza che trascina nel crescendo musicale, fino al sorprendente finale.