Le Vibrazioni in tour a Genova

Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all’Alcatraz registrato il 27 settembre 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell’ultima data del tour di promozione del loro primo album in quell’anno. Il DVD contiene il filmato integrale del concerto e alcuni estratti video relativi al backstage.

Verso la fine del 2004 esce un nuovo singolo, Raggio di sole, che anticipa il loro secondo album. Nel marzo del 2005 partecipano al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone Ovunque andrò. Il loro secondo album, intitolato Le Vibrazioni II esce in contemporanea alla manifestazione canora. Le Vibrazioni II diventa Disco d’Oro. Nello stesso anno collaborano al film Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me, cantando la sigla insieme a Diego Abatantuono. In estate partecipano al Festivalbar con il brano Angelica.

Il loro terzo album, Officine meccaniche, prodotto da Marco Trentacoste, viene pubblicato nel novembre del 2006, anticipato dal singolo Se. Il nuovo album è caratterizzato da una svolta musicale verso un genere più rock, seppur mantenendo qualche brano melodico, cercando di allontanarsi dai due lavori precedenti.

All’inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi ad un progetto musicale con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni settanta, The Rocky Horror Picture Show che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell’ambito del cinema, come Riccardo Scamarcio, Paolo Bonolis e Sabrina Impacciatore. È il primo video a emissioni ridotte di Co2.

Nel marzo 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione, Insolita, che è stata inclusa nella colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d’occhio.

Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band, dal titolo En vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant’Angelo dei Lombardi.

Nel dicembre 2009 il gruppo ritorna sulle scene con un nuovo singolo sempre prodotto da Marco Trentacoste, Respiro, che anticipa l’album Le strade del tempo, che viene pubblicato il mese successivo. Il 19 maggio 2010, le Vibrazioni sono chiamate ad aprire il concerto degli AC/DC a Udine (da notare che prima e durante la loro esibizione vengono aspramente contestati e fischiati dai fan degli AC/DC).

In occasione dei Mondiali di calcio 2010 la band incide insieme al produttore Marco Trentacoste, quello che diventerà il brano ufficiale di SKY Sport, Invocazioni al cielo e viene inserita nel repackaging dell’ultimo album Le strade del tempo.