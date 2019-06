“Il viaggio in kayak”: conferenza con presentazione della guida della costa ligure orientale

Venerdì 21 giugno alle 19 si propongono i racconti e le immagini di un turismo nautico alternativo e sostenibile lungo le coste del Mediterraneo. L’iniziativa denominata “Il viaggio in kayak” si terrà presso la sede della sezione di Quinto al Mare della Lega Navale Italiana (via Majorana 6r Genova) in associazione con Canoaverde di Nervi. Durante la serata sarà presentata la guida della costa ligure orientale dalla prospettiva del mare e percorsa a ritmo di pagaia.

Il turismo nautico con natanti a remi, in particolare con kayak da mare, è particolarmente diffuso in nord Europa e America, mentre solo recentemente sta diventando popolare lungo le coste del Mediterraneo. Le testimoniante e gli spunti offerti da questa conferenza sono, negli auspici delle Associazioni organizzatrici, un contributo alla promozione di questa attività anche lungo le coste della nostra regione.

La partecipazione è gratuita e libera.

Gallery