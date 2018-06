Dal 14 al 30 giugno 2018 Palazzo Tobia Pallavicini - sede della Camera di Commercio - ospita "In viaggio con Dickens tra Genova e Liguria", con fotografie di Paolo Maggiani e intervento critico a cura di Orietta Bay.

Forti sono i legami, infatti, tra il celebre scrittore inglese e la Superba: tra il 1844 e il 1845, Dickens viaggiò per l'Italia e si fermò anche a Genova, in particolare in una villa in fondo a via San Nazaro, in cui soggiornò per qualche mese (e in cui, infastidito dalle "scampanate" delle varie chiese cittadine, scrisse il racconto "Le Campane").

Il fotografo Paolo Maggiani, nell'ambito di questa mostra, ha riscoperto, le emozioni dello scrittore Charles Dickens in visita in Italia. La ricerca di momenti particolari è assidua e, ad un certo punto, il fotografo si sente accompagnato per mano dallo scrittore che pare voglia rivelarsi essere ancora attore ed allo stesso tempo spettatore, attraverso le sue note su Genova ripropone al fotografo le situazioni più simili ad allora; l'animo e la mente del fotografo sono ormai coinvolte nella lettura dei libri, e prontamente colgono le situazioni più evocative delle ironie, dei momenti, delle fantasie e visioni di Charles Dickens; il più delle volte sono attimi, soffi, passaggi, ore di sosta altre volte, nello stesso luogo per arrivarne a respirare l'atmosfera, quella di allora.

L'ingresso è gratuito, e la mostra si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 con apertura per visita guidata ai Palazzi dei Rolli. Domenica chiuso.