Viaggi Avventure nel Mondo: Sonda e Komodo

Proseguono gli appuntamenti al circolo Zenzero in via Torti 35 alle ore 21 per appassionati di viaggi con le proiezioni fotografiche di Avventure nel Mondo ogni terzo martedì del mese. Ingresso libero.

Martedì 17 aprile sarà una serata dedicata all'Indonesia "Sonda sconosciuta e Komodo Sub", con racconti e proiezione fotografica a cura di Giuliana Bencovich.

Un paese affascinante, l'Indonesia, nelle sue isole più a est, le isole della Sonda meno conosciute.

Un viaggio nelle diversissime realtà tribali sempre ospiti dei locali nei loro villaggi. Un viaggio privo di alberghi e ristoranti. Un lungo trasferimento di isola in isola con mezzi locali tra i più diversi.

Per un piccolo sottogruppo un estensione Sub nei fondali gioiello dell'arcipelago di Komodo famoso per i suoi dragoni. Un viaggio non per tutti ma che tutti dovrebbero fare.