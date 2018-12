Cenone di Capodanno con l'Associazione Amici di Via Napoli

Anche quest'anno l'associazione Amici di Via Napoli organizza il cenone di Capodanno, per divertirsi insieme tra gastronomia, canti, musiche e balli.

L'appuntamento è la sera del 31 dicembre 2018 presso la sede dell'associazione in via Bartolomeo Bianco 4 C, vicino ai campi sportivi.

Il contributo è di 40 euro a persona.

Il menu

Antipasti:

Tartufini di formaggi

Girelle di tramezzini

Lardo di Colonnata

Insalata russa

Pecorino e confettura di peperoni

Primi piatti:

Taglierini al ragù

Penne al sugo di calamari e bottarga

Secondi:

Vitello tonnato

Buridda di seppie

Contorni:

Caponata

Finocchi gratinati

Patate al forno

Crauti

Dessert:

Frutta

Panettone

Sorbetto al limone

Acqua, vino, spumanete, caffè, musica e cotillon inclusi.

Per prenotazioni (comunicare preventivamente eventuali vegetariani): Mimmo 350.5807636

Gallery