Vento, caldo, pioggia, tempesta: istantanee di vita e ambiente nell'era dei cambiamenti climatici

Sarà visitabile fino al 25 agosto al museo di Storia Naturale "G. Doria" la mostra fotografica di Greenpeace Italia "Vento, caldo, pioggia, tempesta" , che si presenta come una straordinaria testimonianza dei cambiamenti climatici con oltre 50 scatti provenienti da diverse parti del mondo.



Scioglimento dei ghiacciai, desertificazione ed innalzamento del livello del mare sono solo alcuni dei cambiamenti climatici che coinvolgono tutto il pianeta: i continui fenomeni estremi nel Sud Est Asiatico, negli Stati Uniti o nel Nord Europa sono solo un esempio di come ogni paese sia fragile di fronte alla pontenza della natura. Troppo spesso noi esseri umani interpretiamo il ruolo di protagonisti inconsapevoli di un processo inarrestabile, nel quale invece dovremmo essere attivi e attenti per garantire la salvaguardia del pianeta.



Negli ultimi anni anche l'Italia è stata colpita da fenomeni estremi come alluvioni, trombe d’aria, siccità e intense nevicate anche a bassa quota.



La mostra racconta come i cambiamenti climatici modifichino non solo il territorio ma anche la vita delle persone e la loro quotidianità, come le attività produttive, l’andamento economico e lo stile di vita. La fotografia, nata come occhio imparziale della realtà, vuole oggi rivendicare la propria natura mostrando immagini, talvolta anche forti, ma pur sempre specchio del nostro attuale pianeta. Attraverso questo percorso espositivo si vuole stimolare la consapevolezza della necessità di agire qui e ora per garantire alle prossime generazioni un futuro sostenibile.



L'esposizione è visitabile da martedì a domenica con orario 10:00/18:00

con il normale biglietto d'ingresso del Museo.



In collaborazione con Greenpeace Gruppo locale di Genova, Museo di Storia Naturale, Comune di Genova e Cooperativa Solidarietà e Lavoro.



INFO:Tel: 010 564567