Venerdì live night: Chairman of the Board al Count Basie

Nuove creature musicali, sembianze elettroniche e anima jazz.

Un progetto nato d’estate, di notte, al tavolino di un bar. Obiettivo? Arrangiare e creare partendo da vecchie canzoni e standard jazz. Quello che esce dal frullatore Chairman sono nuove creature musicali: i Chairman si sono sdraiati all'interno del contenitore "standard jazz" utilizzandone l'idea alla base, suonando qualcosa comune a tutti ma sempre in modo unico come accade durante ogni jam e da lì dentro hanno sovvertito ogni regola. Il loro nome rende tributo al grande Count Basie, che intitola così un suo album nel '59 e come un cerchio che si chiude, approdano al Count Basie Jazz Club, dove suoneranno, per la prima volta, anche il loro EP di inediti.

Dopo il concerto, i musicisti in sala sono invitati a salire sul palco con i loro strumenti per jammare e sperimentare!

