Venerdì latino a Valletta Cambiaso con lo staff del Caribe Club

Venerdì 7 giugno 2019, dalle ore 20, lo staff del Caribe Club si sposta a Valletta Cambiaso, in zona Albaro (via Federico Ricci 1), per un venerdì sera speciale all'insegna della musica latina e del divertimento, con tanti ospiti presenti, in collaborazione con il gruppo "Noi amiamo la salsa" di Michele Miscio.

Una nuova location dove si festeggerà il compleanno della ballerina del Caribe Anaisa Castillo e dove si terrà il suo nuovo spettacolo di "Lady Cuban Style". Inoltre, durante la serata, ci sarà la reunion latina di Caribe Club, Karisma Dance, Soul Dancing e G&B dance, che dal 14 giugno animeranno le notti della Terrazza di Genova Sturla.

Ospiti della serata a Valletta Cambiaso i dj latini più importanti come dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez, dj Armando "El Papi", dj Julian, dj Tommy La Notte, dj Jonathan Lopez, dj Erick la Voz, dj Chris, dj Darlin e dj Doctor Jekyll.

Ci sarà anche la possibilità di cenare nell'elegante ristornate con un menù a base di polpo con patate, lasagne al forno, arrosto con patate al forno, bottiglia di vino ogni 4 persone e acqua.

Ingresso alla serata + cena a 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 6 giugno): 0103001245; 335207103.