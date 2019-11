Venerdì latino sul mare al Caribe con il ballerino Emir Garcia

Venerdì 22 novembre 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22.30, ritorna l'appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Ospite della serata il ballerino e coreografo cubano Emir Garcia, protagonista in pista insieme ai ballerini dello staff del Caribe, per far ballare e divertire tutto il pubblico. Garcia uno dei ballerini di Clave Negra, uno dei più famosi gruppi Salsa in Europa.

La sala latina sarà dominata dalla musica di dj El Papi, con l'animazione in pista dei ballerini del Caribe Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e altri. Nella sala bachata è prevista una novità: si potrà ballare e insieme vedere i video dei migliori interpreti e ballerini di bachata, sulla musica di dj Megamix Ochoa. In pista ci saranno anche i ballerini Silvia e Gabriele della scuola Sks Art Dancing e Paola Islalatina con i suoi allievi. Nella sala kizomba la console sarà capitanata da dj Chris e dj Simo, che faranno ballare tutti i kizomberi con la musica più sensuale e romantica di sempre.

Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103