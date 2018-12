Vascoterapia: omaggio a Vasco Rossi al circolo Arci "La Bellezza"

Quarant'anni di carriera significano che la vita spericolata ha fatto bene al rocker più amato d'Italia? Il messaggio non è mai stato quello. Ancora oggi Vasco Rossi e le sue canzoni parlano al cuore delle nuove generazioni. Le canzoni di Vasco celebrano la vita come quelle dei film, senza le pause, piena, intensa, come lo sono Marco Zoccheddu e Andrea Murgia sul palco con la Vascoterapia. Oltre due ore di musica dal vivo, ripercorrendo le tappe di una discografia di successo, da alba chiara all'ultima hit.

Marco Zoccheddu indiscusso re delle notti rock genovesi, vanta partecipazioni discografiche importanti, come Rimini di Fabrizio de Andrè per citarne una su tutte.

Andrea Murgia, baistrocchino, se nella Compagnia Baistrocchi si trasforma da Celentano a Renato Zero fino a personaggi improbabili, nella Vascoterapia si trasforma.. da Vasco Rossi a Vasco Rossi, senza alcuna incertezza.

