"Varaietì", spettacolo di cabaret al Mercato del Carmine

Sabato sera (12 maggio dalle 21.00) il Mercato si trasforma in teatro e alza il sipario ad un divertentissimo spettacolo di Cabaret: "Varaietì" - a cura di Chiamateci pure Compagnia e regia di Stefania Pepe - un susseguirsi di siparietti e scene comiche con omaggi a grandi personaggi, un modo divertente e originale per trascorrere in allegria la vostra serata!

Un omaggio a tutto ciò che ha rappresentato la rivista italiana, e soprattutto un omaggio ai grandi interpreti del tempo che hanno fatto la storia della comicità e che ancora oggi sono fonte di ispirazione per chi si vuole cimentare nell’arte della recitazione comica.

Con l’intenzione di ricreare e riproporre i principali e più famosi sketch di artisti come Ettore Petrolini, Franca Valeri, Bice Valori, Ave Ninchi, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti fino al trio Marchesini-Lopez-Solenghi.

Un teatro, quello del Varietà che diventa simbolo e luogo di uno spettacolo “leggero”, fatto di luci, lustrini e paillettes, di performance musicali, di sketch comici, balletti e momenti di puro teatro.

“Varaieti” si propone di divertire il pubblico con effetti di comicità, canzoni e di stupore immaginativo. Ritmo serrato, fregolismo, una ventina tra sketch, canzoni, battute, sono le caratteristiche di questo show.

Un invito a ridere dei nostri pregi e dei difetti di ieri, di oggi...e di domani.

L'ingresso per la serata è abbinato alla cena (menù fisso) e il costo è di 30,00€ a persona (cena e spettacolo).

Ingresso -dopo le 21.00- con consumazione obbligatoria (10,00 €).

Per info e prenotazioni 010.2469184 - 3278923608