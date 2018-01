Van Gogh Experience arriva a Genova dal 30 giugno 2018

Dopo il successo di Taormina in occasione del G7 con i grandi del Mondo, e l’esposizione in corso a Monreale/Palermo fino al 29 aprile 2018 in occasione di Palermo capitale italiana della cultura, si annuncia il prossimo appuntamento del tour nazionale della mostra che arriverà nella città marinara di Genova dal 30 giugno fino al 28 di ottobre.

Si tratta dell'esibizione “Van Gogh Multimedia Experience” capace di calamitare l’attenzione dei grandi numeri di affluenza di visitatori proprio per le caratteristiche tecniche ed innovative impiegate in questa mega produzione multimediale con oltre 450 mq di allestimento.

La mostra nell’ultimo periodo di esposizione promuoverà un progetto didattico culturale rivolto a tutte le scuole della Ligura per dare l’opportunità di visitare uno degli artisti più apprezzati ed amati al mondo.