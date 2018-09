Il "Valzer brillante" del Gattopardo per ricordare Inge Feltrinelli

Venerdì 21 settembre, il Gruppo Feltrinelli ricorda Inge Feltrinelli - indiscussa regina dell'editoria - mancata il 20 settembre, con il "Valzer brillante" de Il Gattopardo. Sarà un momento di danza e celebrazione della vitalità di Inge aperto a tutti, alle ore 19 nelle librerie Feltrinelli (anche nel punto di via Ceccardi).

«Un gesto - spiega il gruppo in una nota - per condividere con i lettori e i cittadini questo triste momento, con l'impegno di continuare a percorrere la strada da lei tracciata, in tutte le forme e con tutta l'energia possibile».