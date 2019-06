'Valley's got Talent': il Festival Solidale dell'Entroterra torna a Campo Ligure

“Tutti per uno, uno per tutti!”. È questo il nuovo motto ufficiale del Valley’s Got Talent, già Masone’s Got Talent, oggi a tutti gli effetti il Festival della Gioventù Solidale made in Valle Stura, e non solo.

Oltre al nome cambia anche la location, quest’anno infatti sarà Campo Ligure ad ospitare l’evento in programma per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 21:00 presso piazza Vittorio Emanuele II; in caso di maltempo lo spettacolo si terrà ugualmente ma nel Centro Expo di Rossiglione.

Nonostante le tantissime novità, talento e solidarietà rimarranno al centro della serata: saranno nuovamente una trentina i giovani artisti che si alterneranno sul palcoscenico insieme alle promettenti stelle dello sport e del sociale. Tra gli astri nascenti delle arti performative in scena, oltre all’equipe VGT, svettano le voci di Primrose Peloso, Valeria Finetti, Alessia Bighelli e la canadese Robyn Page; insieme a loro la musica di Etienne Visora, del dj Riccardo Zunino, oltre ai versi poetici di Ibrahima Diallo e alle evoluzioni di Daniela Bagliano. Ospiti d’eccezione il giovane tenore nolese Davide Pastorino, la genovesità a ritmo di musica di Mike f.C. con i Demueluin insieme ai Cugini della Corte, l’illusionista della mente Christopher Castellini ed Ernesto Olivero, fondatore del Sermig - Arsenale della Pace di Torino.

Nonostante l’ingresso gratuito, le libere offerte del pubblico saranno destinate proprio a quest’ultima associazione per contribuire a finanziare il progetto “Felicizia” e tutte le altre iniziative della comunità torinese che da anni si occupa dei più svantaggiati.

La conduzione del festival spetterà come sempre alla bravura di Serena Sartori, così come la direzione tecnica verrà affidata ancora una volta alle competenze di Mario Rollandini & Co. I dettagli del progetto VGT e della data in questione verranno inoltre presentati ufficialmente durante la conferenza stampa che si terrà martedì 18 giugno 2019 presso la Sala della Trasparenza in Regione Liguria, alla presenza dell’Assessore Regionale Ilaria Cavo.

