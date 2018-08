Gli Uppertones live al Banano Tsunami

Tornano al Banano Tsunami questo venerdì 31 agosto, dopo il grande successo del concerto dello scorso anno, gli Uppertones.

A partire dalle ore 22.00 il trio italo americano, reduce da un tour ininterrotto di 18 mesi in tutta Europa, si esibirà nella sua unica data genovese.

Gli Uppertones sono un trio dedicato al suono della Giamaica degli anni 50 quando il mento incominciava a fondersi con lo Swing, il Boogie e il Calypso creando un mix poi definito “Bluebeat” o “Jamaican Boogie”, da questa miscela esplosiva negli anni seguenti nacquero la musica Ska, Rocksteady, Reggae, Hip Hop...

Mr.T-bone è un cantante, compositore, trombonista molto noto nella scena ska internazionale. Ha prodotto 8 solo album negli ultimi 12 anni e si è esibito in Europa, US, Canada, Indonesia, Brasile e Messico. Mr.T-bon è uno dei maggiori esponenti della scena ska & reggae italiana dell'ultima decade.

Peter Truffa è un incredibile pianista e cantante, viene da New York. Ha radici blues, jazz, ska e si è esibito per anni con la New York Ska Jazz Ensemble e con Giuliano Palma and the Bluebeaters. Ha lavorato con Mr.T-bone nel suo secondo album "Mr.T-Bone Sees America".

Count Ferdi, aka Ferdinando "Bombodrummer" Masi, è un incredibile batterista. Ferdi è un pioniere della musica ska in Italia e ha fondato i Casino Royale nel 1987, primo gruppo ska in Italia. Ferdi è anche uno degli originali fondatori del progetto The Bluebeaters nel 1994. Compare con Peter Truffa in "Mr.T-Bone Sees America".