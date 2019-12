The Uppertones in concerto swing e Calipso con Zenaswingers

Dopo una tournée che li ha portati in giro per il mondo, finalmente rieccoli in Italia, con il loro sound irresistibile, in una serata che vi farà divertire, ballare, cantare, sognare e venire voglia di non andare più via dal Seven Days.

Il concerto si alternerà a Dj Set swing, perchè la pista sia sempre piena e per non smettere mai di ballare.

The Uppertones sono un trio guidato da Mr.T-Bone cantante, trombonista e compositore. dedicato al suono della Giamaica degli anni 50, quando il mento incominciava a fondersi con lo Swing, il Boogie e il Calypso creando un mix poi definito “Bluebeat” o “Jamaican Boogie".

Da questa miscela esplosiva negli anni seguenti nacquero la musica ska, rocksteady, reggae, hip hop etc. Quindi parliamo proprio delle fondamenta della musica “moderna: da una parte il sound caraibico come il mento e il Calypso e dall’altra il sound dell’America di quegli anni, lo swing, il boogie, il primo R’n’B.

info@zenaswingers.it

349 70 66 009

zenaswingers.it